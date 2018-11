L'insostituibile Cristiano Ronaldo. Già nella storia della Juventus

Fonte: Dal nostro inviato a Torino

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sempre in campo, senza mai saltare un singolo minuto, in Serie A. Lo stesso sarebbe stato pure in Champions League, s'intende, se la presunta tirata di capelli a Jeison Murillo ravvisata dal direttore di gara non lo avesse costretto a uscire tra rabbiose lacrime al 29' della gara d'andata contro il Valencia e a saltare lo Young Boys alla terza del girone. Però Cristiano Ronaldo, trentatre primavere, gioca e corre imperterrito e senza sosta come un imberbe ragazzino. Nove gol in tredici partite in campionato con tanto di sei assist, solo uno in duecentonove minuti in Europa, CR7 è già nella storia del club bianconero. Dieci reti in sedici partite finora giocate, infatti, ha già superato per rendimento-tempo Filippo Inzaghi, Gonzalo Higuain, David Trezeguet. Dall'altra parte il Real Madrid lo rimpiange, forse meno i conti di Florentino Perez, ma se le penne dei quotidiani spagnoli chiedono e ribattono sempre sul tasto del rendimento del portoghese a Torino, se è sempre sulle copertine iberiche, allora un motivo ci sarà. Gioca senza sosta e il suo rendimento, gol, assist e giocate comprese, è un vero crescendo. Pur senza podio del Pallone d'Oro.