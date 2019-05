L'insostituibile di Corini, pupillo di Cellino: Bisoli, in A a suon di gol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cinque gol. Come macigni. 3043 minuti. Come un orologio. Le lancette di Dimitri Bisoli si fermeranno, in Serie B, per la prima volta nella prossima gara. Quando non serve più, quando le Rondinelle saranno già promosse in Serie A. Si godrà la festa da squalificato, riposandosi, riprendendo fiato. Dopo la festa, dopo l'assist dell'1-0 che ha deciso la gara contro l'Ascoli. Dopo cinque gol pesantissimi, dopo che Massimo Cellino, per lui, ha detto ancora no. Il presidente del Brescia ha un debole per il centrocampista figlio d'arte, classe '94: è da due anni che rifiuta offerte della Serie A e se la godranno insieme. L'insostituibile di Eugenio Corini e il Brescia di Cellino.