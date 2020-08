L'Instituto de Cordoba, il club che ha lanciato Dybala, fa il tifo per l'addio alla Juventus

L'Instituto de Cordoba si sfrega le mani in caso di addio di Paulo Dybala alla Juventus. Il motivo è presto detto, spiega il Clarin: qualora la Joya dovesse lasciare la Vecchia Signora, magari per andare al Real Madrid che al momento sembra la pista più accreditata, la formazione cordobés incasserebbe il 2,5 per cento del trasferimento come diritti di formazione. Sarebbe una manna dal cielo per la società argentina che dunque tifa per l'addio di Dybala alla Juve.