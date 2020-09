L'intelligenza artificiale gioca con il futuro di Messi: al PSG più gol, al City più passaggi

Lionel Messi lascerà (forse) il Barcellona. Ma qual è la squadra migliore per la Pulce, quella in cui potrà rendere di più? A questo domanda ha risposto l'intelligenza artificiale, come riporta La Nacion. Uno studio condotto dall'azienda spagnola Olocip (fondata da Esteban Granero), basato sulle prestazioni del fenomeno nelle ultime stagioni, ha rivelato che l'argentino potrebbe segnare più reti al Paris Saint-Germain (0,6 a partita) ed effettuare più passaggi nel Manchester City (60). Con l'Inter di Antonio Conte farebbe più cross (4), mentre con il Manchester United si cimenterebbe in più dribbling (7,5). "Messi non giocherà mai allo stesso modo e sarà meno produttivo. Tutto l'ambiente intorno a lui influenzerà le sue prestazioni", ha dichiarato Barbara Ugido, responsabile della comunicazione dell'azienda. Ma i numeri sarebbero ugualmente straordinari.