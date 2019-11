L'intensa giornata di Balotelli: il gol oltre all'episodio di razzismo

© foto di www.imagephotoagency.it

Hellas Verona-Brescia 2-1 (50' Salcedo, 82' Pessina, 85' Balotelli)

Giornata decisamente intensa, quella vissuta da Mario Balotelli. Il suo Brescia ha perso 2-1 in casa dell'Hellas Verona nonostante la sua bella rete nel finale (e un incrocio colpito nel primo tempo su punizione). Ma a tenere banco, durante la partita ma soprattutto nel post gara, è ancora una volta il tema del razzismo. Là in quello stadio, il Bentegodi, che avrebbe potuto essere il suo viste le insistenti e reali voci di mercato circolate durante l'estate.

I FATTI - Poco dopo il 50', sul risultato di 1-0 per i padroni di casa, Supermario ha interrotto volutamente un'azione di gioco prendendo il pallone in mano e calciandolo verso il settore dello stadio da cui aveva sentito piovere i cori razzisti. Una reazione forte, seguita dalla minaccia di lasciare il campo. L'arbitro Mariani, con l'aiuto dello speaker dello stadio, è riuscito a riportare la calma in pochi minuti, seppur il 45 delle Rondinelle non paresse particolarmente convinto. La gara, giusto sottolinearlo, a quel punto è arrivata a conclusione senza particolari intoppi con addirittura la rete nel finale proprio di Supermario.

LE REAZIONI - A fine partita, ha raccontato Sky Sport, lo stesso Balotelli non ha parlato della questione. Lo hanno fatto invece i due tecnici, Eugenio Corini e Ivan Juric, con due posizioni piuttosto diverse. O almeno due letture, diverse. "Mario è un bravo ragazzo, oggi può aver percepito qualcosa, sono stati bravi i compagni a consigliarlo. L'ha letta bene anche l'arbitro sospendendo la partita", il pensiero di Corini in merito. Mentre ben più diretto è stato Juric, uno che in passato è stato spesso al centro di insulti a sfondo razzista: "Non ho paura di dirlo. Oggi non c'era niente, nessun buu razzista. Tanti fischi e tanti sfottò contro un grande giocatore, ma oggi non c'era proprio niente di razzista. Io ho sentito spesso 'zingaro di merda', tutta italia va verso questa direzione, ma oggi non c'era proprio niente". Un pensiero che contrasta in modo deciso con la plateale reazione dell'attaccante del Brescia, autore peraltro di un'ottima gara nonostante il ko. Ma a prescindere dai pensieri singoli, la sensazione è che la questione sia tutt'altro che chiusa. Purtroppo.