L'Inter accelera per Kulusevski: Marotta lo valuta 35 mln. Juve non molla

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter prova l'accelerata per Dejan Kulusevski. Ieri, all'ora di pranzo, l'ad Marotta ha incontro l'Atalanta, in particolare i Percassi, per provare a chiudere l'affare. Valutazione di 35 milioni, scrive Tuttosport, con la possibilità di inserire Politano nell'affare. E il Parma da convincere per un eventuale trasferimento a Milano già nel mese di gennaio.

Juve alla finestra. Sul classe 2000, però, resta più che vigile la Juventus. In particolare, Paratici potrebbe inserire come contropartita il croato Pjaca o due talenti dell'Under 23 come Mota Carvalho e Han. Per quanto riguarda i rapporti, quelli dell'Atalanta sono ottimi con entrambi i club: sarà una questione di valutazioni e di offerte. Spettatore interessato, oltremanica, il Manchester United.