L'Inter batte il Milan 3-0, Conte coccola i suoi: "Primo tempo perfetto". Rivedi il tecnico nerazzurro

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha commentato così a Sky Sport il derby vinto oggi contro il Milan. 3-0 il risultato finale in favore della formazione nerazzurra: “C'è soddisfazione nel vedere la crescita della squadra anche nel gestire diversi momenti della partita. Il primo tempo è stato di altissimo livello, poi ad inizio ripresa c'è stato questo angolo, che non so se ci fosse, ed abbiamo rischiato. È stato bravo Handanovic. Abbiamo stretto i denti per 5 minuti, poi abbiamo ricominciato a giocare. Siamo stati bravi, i ragazzi hanno seguito alla perfezione la partita che avevamo preparato. Sono contento per i ragazzi perché lavorano tanto e quando arrivano i risultati è bello lavorare col sorriso". Di seguito il video con le dichiarazioni del tecnico nerazzurro.