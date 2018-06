L'Inter blinda la spina dorsale: rinnova Skriniar, Brozovic blindato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter sceglie e rafforza la propria spina dorsale. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport il rinnovo prossimo di Milan Skriniar (fino al 2023, con ingaggio aumentato) è la prima di una serie di operazione mirate a rinforzare le certezze di Luciano Spalletti. Per esempio Marcelo Brozovic: nessun sacrificio in ottica fair play finanziario, il croato resta e rinnova. A breve rinnoverà anche Mauro Icardi, ma in cantiere vi sono anche i prolungamenti di Handanovic, Miranda, Candreva e forse Santon.