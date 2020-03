L'Inter blinda Lautaro: no alle contropartite e via solo per l'intera clausola

Se il Barcellona vorrà arrivare a Lautaro Martinez dovrà scalare un muro e senza l'aiuto dello stesso giocatore. Secondo La Gazzetta dello Sport infatti, nonostante le continue voci che arrivano dalla Spagna, i nerazzurri non hanno nessuna intenzione di cedere uno dei migliori giocatori della rosa e più in generale, Zhang non vuole cedere i top player a meno che non siano loro esplicitamente a chiederlo. E non è questo il caso dell'argentino.

Assalti da respingere - Anche l'entourage del giocatore ha comunque fatto capire a tutti che Milano è diventata una seconda casa per il Toro e che anche il pressing del Manchester City non gli interessa. E' proprio il Barça di Messi l'unico club che potrebbe farlo vacillare, ma al momento non c'è nessuna pressione nei confronti dell'Inter per arrivare all'addio.

Clausola o niente - In ogni caso i dirigenti interisti sono stati chiari con chi ha fatto sondaggi per il giocatore: 112 milioni entro il 15 luglio sono l'unica cifra da cui poter partire. Anche per l'inserimento delle contropartite, si entra in un possibile ginepraio visto che i catalani sarebbero pronti anche a inserirne 2-3, mentre i nerazzurri potrebbero al massimo prenderne in considerazione una sola. E i tempi si allungherebbero senza dubbio. Insomma Lautaro non è decisamente vicino a lasciare l'Inter, anzi, tutto fa pensare che il futuro del giocatore sia ancora da protagonista al Meazza.