L'Inter cade e saluta la Champions: bisogna ripartire da Rafinha

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

"Una semifinale che servirà a conquistarci la finalissima contro la Lazio". Questa doveva essere la partita contro il Sassuolo per l'Inter, che sperava di arrivare a potersi giocare il match contro i biancocelesti all'ultima giornata con il destino ancora nelle proprie mani. Così non sarà e adesso la Champions League è decisamente più lontana. La Lazio domani contro il Crotone ha l'occasione perfetta per chiudere il discorso. All'Inter restano solo tanti rimpianti. Rimpianti per una stagione che ha visto comunque i nerazzurri migliorare tanto rispetto alla scorsa stagione, ma non a sufficienza per riuscire a portare a casa un posto nella coppa più ambita, che manca ormai da sei anni.

Da dove ripartire? Sicuramente dall'unico uomo che ha dimostrato di crederci fino in fondo ieri sera, ovvero Rafinha. Costa tanto, è vero, ma un'Inter che vuole continuare a crescere non può prescindere dal brasiliano. Da tenere sicuramente anche Cancelo e Skriniar, seppur non impeccabili contro il Sassuolo. Per il resto c'è tanto, tanto da lavorare ancora. Il distacco con Roma e Lazio c'è ancora, anche se non più abissale, e va colmato.