L'Inter cala la maschera. Oggi Conte è il primo avversario della Juve

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Inter-Lazio 1-0 (23' D'Ambrosio)

La quinta sinfonia nerazzurra, firmata Antonio Conte. E ad oggi, dopo (solo) 5 giornate e altrettante vittorie, si candida ad essere la prima, vera, anti-Juve. Dopo 450’ minuti di gioco infatti i nerazzurri di Antonio Conte sono primi a punteggio pieno, con 2 lunghezze di vantaggio sui campioni d’Italia in carica. Ciò che sorprende, di questa Inter, è la consapevolezza di tutti gli interpreti della rosa, bravi ad assimilare le idee di gioco dell’ex ct e a riproporre in campo i suoi dettami tattici ma soprattutto caratteriali. Emotivi, se vogliamo. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ci ripetiamo, sono passate solo 5 giornate. Decisamente poche per dare giudizi definitivi o accurati. Ma questo sta raccontando il campionato, con l’Inter che è lassù in alto soprattutto per merito di una difesa di ferro (1 solo gol subito) e di un gioco di squadra che riesce a sopperire quelle carenze che a tratti l’attacco ha mostrato. Come ad esempio stasera contro la Lazio, gara portata a casa per la tenuta stagna della retroguardia e per la bravura degli esterni Biraghi e D’Ambrosio nel confezionare il gol del vantaggio finale.

Il Napoli è indietro in campionato - La squadra di Ancelotti, complice il ko odierno contro il Cagliari, ha già 6 punti di distacco dalla vetta. Tanti se pensiamo ai 15 fin qui a disposizione, pochi se immaginiamo unaproiezione a lungo raggio su tutto il campionato. La squadra straordinaria che ha spazzato via il Liverpool nella prima di Champions ancora non si è vista all’interno dei confini della Serie A e forse il motivo sta proprio nell’ambizione europea. Ma a 33 partite dalla fine del campionato credere che il Napoli non rientri in gioco nel lungo periodo è un errore da non fare assolutamente.