L'Inter celebra comunque la formazione di Conte: "Grazie ragazzi per aver dato tutto"

vedi letture

"Abbiamo giocato 55 partite in 5 diversi paesi, esultato per 113 volte e sognato per 361 giorni. Grazie a tutti voi che ci avete spinto fin qua, grazie ragazzi per aver dato tutto" questo il post su Twitter con il quale l'Inter ha voluto celebrare il percorso della formazione di Antonio Conte nonostante la sconfitta nella finale di Europa League contro il Siviglia.