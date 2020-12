L'Inter chiama e il Milan risponde: 45' di show contro la Lazio, per ora è 2-1

Milan avanti per 2-1 contro la Lazio dopo 45' ma già dopo sei secondi Leao prova a sorprendere pure i biancocelesti, dopo il Sassuolo. Stavolta prende un calcione e il tentativo finisce lì. Solo che il Milan e i suoi inizi sono travolgenti: al nono, angolo rossonero, Rebic stavolta non stecca e segna il suo primo gol stagionale. 1-0 subito, Marusic se lo dimentica e il numero dodici, che un tempo era del secondo portiere, non fa rimpiangere l'assente Ibrahimovic. La Lazio gioca d'orgoglio, e pure bene, nei tre minuti successivi Marusic prova a farsi perdonare con un diagonale fuori di poco e Milinkovic-Savic prova a illuminarsi. Solo che chi abbaglia, spensierato, è il Milan. Al sedicesimo Rebic sbaglia un'occasione, ci riprova e tira: il tocco di Patric è dubbio, più petto che braccio ma il VAR non lo confermerà per quello ma per la successiva scivolata dello spagnolo che impatta sul croato. Dal dischetto va Calhanoglu: palla da una parte, Reina dall'altra, 2-0 al 17'.

Un primo tempo meraviglioso Ventisettesimo minuto. La Lazio non è morta, anzi. Reagisce. Contatto in area leggero tra Kalulu e Correa, Di Bello rivede le immagini e assegna il penalty. Donnarumma è strepitoso a parare il tiro di Immobile all'angolino basso destro ma sulla respinta la difesa rossonera dorme e Luis Alberto no. E' 2-1, la Lazio accorcia. La gara prosegue bella e spettacolare con continui ribaltamenti di fronte, da una parte e dall'altra. Le squadre giocano lunghe ma questa, se non gioca dalla parte della perfezione tattica, fa pendere la bilancia dalla parte dello spettacolo. E va bene così.