L'Inter col vertice alto. Altra grande occasione per Eriksen e primo Darmian nerazzurro

Quella che questa serà scenderà in campo a San Siro nell'esordio Champions col Borussia Moenchengladbach sarà un'Inter diversa rispetto a quella vista nel derby perso contro il Milan. La positività al Covid-19 di Achraf Hakimi costringe Antonio Conte a gettare nella mischia Matteo Darmian all'esordio assoluto in nerazzurro. Ma le novità non riguardano solo l'ex Parma. Che Alexis Sanchez fosse pronto e voglioso di una maglia da titolare lo aveva fatto capire lo stesso Conte in conferenza stampa, e infatti il Nino Maravilla farà coppia con Lukaku al posto di Lautaro Martinez. Dietro di loro ecco Christian Eriksen, per l'ennesima grande occasione di modificare le gerarchie del tecnico nerazzurro. Un'Inter che quindi giocherà col vertice alto a centrocampo e non col regista, ovvero Brozovic. Alle spalle del danese, spazio al dinamismo di Barella e Vidal.

