L'Inter conferma Conte e la dirigenza. L'unico (e ultimo) margine di dubbio resta su Ausilio

Ampio spazio dedicato quest'oggi dal Corriere dello Sport al capitolo Antonio Conte e la pace con l'Inter. Il club nerazzurro garantisce che le divergenze sono rientrate perché la volontà generale era quella di restare insieme. In realtà - si legge - a spingere in questa direzione è stato soprattutto Zhang jr., che proprio non vedeva ragioni per una separazione, dopo una stagione che giudica ampiamente positiva.

Ed è stato significativo - continua il Corriere dello Sport - che Steven abbia voluto al suo fianco l’intera dirigenza: è stato un modo per far capire all’allenatore che avrebbe avuto di fronte l’Inter nella sua interezza e che non si sarebbero stati margini per cambiamenti.

Insomma, né Marotta né tantomeno Ausilio sono stati messi in discussione. Anche se un margine di dubbio occorre lasciarlo sul conto del ds, che ha ricevuto un’offerta importante dalla Roma e potrebbe scegliere di cambiare “maglia” nonostante il rinnovo da poco firmato fino al 2022.