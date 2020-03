L'Inter, Conte e le prove di difesa a quattro. Così fa spazio a Eriksen?

Le prove tecniche sono cominciate già da qualche partita, con il primo vero passo ufficiale nella sfida di ritorno di Europa League vinta in casa contro il Ludogorets. Antonio Conte - sottolinea La Gazzetta dello Sport - sta modellando la sua nuova Inter che dovrà saper cambiare in corso d’opera, mutando ripetutamente il sistema di gioco nell’arco di una stessa partita.

A porte chiuse - Giovedì scorso, nell’intimità delle porte chiuse, l’Inter è partita col 4-4-2, con Eriksen quarto a sinistra della mediana. Un esperimento non facilissimo da percepire in tv, anche se quella difesa a "tre e mezzo" è stata comunque percepibile. Non che il tecnico nerazzurro non si fidi più del suo classico 3-5-2 - conclude La Gazzetta - ma l’arrivo di un trequartista puro come Eriksen ha costretto il tecnico ad anticipare i lavori che probabilmente aveva già in mente per la prossima stagione.