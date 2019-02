© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La decisione dell'Inter di non affidare più la fascia di capitano a Mauro Icardi non interromperà la trattativa per il rinnovo del contratto. Lo riporta 'Sky', che fa sapere come alla base di questa scelta ci sia il momento complicato che sta attraversando il bomber di Rosario a causa di questa lunga telenovela per il rinnovo del contratto che coinvolge anche la moglie-agente Wanda Nara. La dirigenza in virtù di questa situazione complicata ha deciso di affidare la fascia a Samir Handanovic.