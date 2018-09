L'Inter dai tre moduli: Spalletti alla caccia del vestito giusto

BOLOGNA-INTER 0-1 (67' Nainggolan, 82' Candreva, 85' Perisic)

Tre gare, tre moduli diversi. Quattro punti: Luciano Spalletti cerca il vestito giusto per la sua Inter. 4-4-1-1 alla prima, 3-4-3 alla seconda, 4-2-3-1 alla terza. I numeri, dicono gli allenatori, rimangono sulla carta, poi è l'andamento della gara a determinare come si dispongono i calciatori. Tutto giusto, tutto vero. Però servono anche certezze.

La difesa a tre, per esempio, resta un'idea, che Spalletti tornerà a offrire nel corso della stagione. Il centrocampo a tre, verosimilmente, anche. Specie considerando che le cose migliori sono arrivate quando Nainggolan si è abbassato a dialogare con Gagliardini e Brozivic, lasciando a quest'ultimo più spazio per impostare. E poi, gli equilibri del reparto offensivo. Dove tornerà Mauro Icardi, la cui assenza si è sentita fin troppo anche contro il Bologna. Keita da valorizzare più sull'esterno che sulla fascia, Perisic sempre una certezza e Politano pronto a giocarsi le sue carte. Anche Candreva, restituito alla causa. Senza contare Lautaro Martinez: Spalletti ha un rebus che molti allenatori vorrebbero risolvere. E la sensazione è che possa divertirsi, una volta trovato il vestito giusto per la sua creatura.