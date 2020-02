L'Inter degli esordi salvata dai soliti noti. Ma riscopre Sanchez

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’Inter degli esordi cede il passo alla solita Inter. Che non molla un colpo e stende 2-0 l’Udinese. I volti sono i soliti: Romelu Lukaku, su tutti. Il centravanti belga non avrà forse giocato la sua miglior partita in stagione (parole di Conte), ma di sicuro è stato ancora una volta decisivo. Ha chiesto ripetutamente ai compagni di buttargli la palla addosso per uscire dalle difficoltà, poi ha segnato e chiuso la partita. Una macchina da gol, alla faccia di qualche scetticismo estivo. E poi Marcelo Brozovic, di cui i nerazzurri non possono fare a meno: non ha un vero sostituto, a meno di non riportare Sensi (quando tornerà al meglio) qualche metro indietro. Skriniar-De Vrij-Bastoni: anche con un giovanissimo, sembra quasi una cantilena.

Per Eriksen c’è tempo. E anche per Moses e Young, altre facce nuove di un mercato ambizioso: tutti devono ovviamente ancora entrare nei meccanismi di una squadra che fin qui ha tenuto il passo forsennato di Juventus e Lazio. Il danese è giocatore di qualità, si è visto anche oggi a Udine. Per capire le richieste di Conte, però, ci vorrà qualche partita e tanta applicazione.

C’è un altro “nuovo”. È Alexis Sanchez. Per ora è stato una delusione, abbiamo scritto a inizio partita. Ci ha salvati quel “per ora”, che d’altra parte non era messo lì a caso. La panchina alle spalle di un (talentoso ma acerbo) 2002 come Esposito gli avrà pur messo un po’ di rabbia in corpo, e il cileno è entrato alla Dacia Arena come ai bei tempi, quando ancora si chiamava Stadio Friuli e lui vestiva la maglia bianconera. Fin qui, è stato un giocatore evanescente, nella sua avventura interista. Da qui a fine stagione, complice un gennaio che non ha portato alternative all’attacco di Conte, ma anzi gli ha tolto Politano (utilizzato col contagocce, va detto), anche Sanchez può essere un acquisto buono per lanciare la volata alla Vecchia Signora e ai biancocelesti. O almeno provarci.