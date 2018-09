L'Inter delude ancora: in vista del Tottenham, un doppio passo indietro

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il gol di Federico Dimarco è solo la fine del tunnel per una Inter brutta, lenta e che in vista del ritorno in Champions League non può che preoccupare. Sottoritmo, mai pericolosa con Keita e affidata solo ai guizzi dei suoi talenti croati, la formazione di Spalletti ha patito le ripartenze di un Parma che aveva mostrato le stesse qualità anche contro la Juventus e che ha saputo capitalizzare al massimo quasi ogni errore degli ospiti. E il bilancio contro le emiliane (Sassuolo, Bologna, Parma) recita due sconfitte e una vittoria: in vista della sfida alla SPAL (7 ottobre), per i tifosi dell'Inter un motivo di preoccupazione ulteriore.

"Dobbiamo fare di più", ha detto Spalletti nell'intervista concessa a Sky nel post-partita, ma è stato il tecnico il primo a correre ai ripari rispetto alle proprie scelte, con l'inserimento di un Icardi che non poteva essere al massimo dopo le due settimane in Argentina, ma che ha dato un altro peso ad un attacco che in questo momento non sa prescindere da un riferimento come Maurito o come Lautaro Martinez.

L'infortunio a D'Ambrosio è solo l'ennesima brutta notizia di una giornata da dimenticare, con il terzino che quasi certamente non sarà a disposizione per la sfida contro il Tottenham. Possibile il passaggio a tre dietro, ma i problemi del centrocampo non possono certo essere ignorati: Nainggolan è lontano dall'incisività di Roma, Gagliardini (che in Champions non ci sarà, al pari di Dalbert) in questo momento non è all'altezza dei ritmi di gioco che sono richiesti dal calcio italiano.