L'Inter di Conte non è più pazza

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Not crazy, no more". Il messaggio, Antonio Conte l'aveva già lanciato nella presentazione social, rispondendo al presidente Steven Zhang che gli chiedeva se fosse pronto per la sua pazza Inter. Che, però, non è più pazza appunto. E non è soltanto una metafora: ieri, prima della gara poi vinta contro il Lecce, a San Siro è risuonato soltanto "C'è solo l'Inter". L'inno composto nel 2002 da Elio e Graziano Romani, al quale negli ultimi anni si era affiancato, in modo prima ufficioso e poi ufficiale, "Pazza Inter".

Una storia controversa. Incisa nel 2003 dagli stessi calciatori nerazzurri, "Pazza Inter" è entrata in breve tempo nel cuore dei tifosi. Per un certo periodo era anche sparita dallo stadio per una querelle legale con Rosita Celentano, poi risolta "in una settimana" per usare le parole della stessa figlia del Molleggiato. Dalla stagione 2014/2015 era tornata a San Siro, come inno non ufficiale affiancato a quello targato Elio.

Basta con la pazza Inter. L'eliminazione della colonna sonora, che immaginiamo sarà confermata nelle prossime gare casalinghe, è anche un po' un manifesto di quel che Conte vuole portare in nerazzurro. Del progetto che Beppe Marotta ha avviato sin dal suo insediamento: basta coi clan e le faide interne, anche a costo di perderci dal punto di vista economico nell'immediato (il caso legato a Mauro Icardi insegna). Meno pazzie, più solidità, per riavvicinarsi a quella Juventus che da otto anni a questa parte detta legge in Serie A. Con le vittorie, i tifosi la ameranno lo stesso, anche un po' meno pazza.