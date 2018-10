L'Inter di Zhang: da Modric a Martial, solo obiettivi di prima fascia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La nuova Inter di Steven Zhang ha idee ambiziose e obiettivi concreti. Se sul campo il grande traguardo è sicuramente la vittoria della Champions, sul mercato serve inevitabilmente portare a Milano altri big. E i nerazzurri, secondo Tuttosport, confidano ancora in un lieto fine nella storia con Luka Modric. Il croato non sta giocando bene e in Spagna sono convinti che la sua idea sia sempre quella di cambiare aria a fine stagione. Così il centrocampista del Real Madrid resta l'osservato speciale dell'Inter, insieme a quell'Anthony Martial, esterno d'attacco del Manchester United, in scadenza di contratto a giugno e ai "soliti" Nicolò Barella del Cagliari e Exequiel Palacios del River Plate.