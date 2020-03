L'Inter e 15 milioni di motivi in più per tifare Icardi alla Juve. E il PSG vuole Pjanic

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul mercato della Juventus. I bianconeri vogliono Mauro Icardi, in prestito dall'Inter al Paris Saint-Germain con riscatto fissato a 70 milioni di euro. Un trasferimento, quello in bianconero, per il quale farebbe il tifo anche la società nerazzurra: ci sarebbe infatti una clausola che garantirebbe al club di Zhang ulteriori 15 milioni se Icardi dovesse essere ceduto dal PSG a un club italiano. Ecco perché l'Inter agevolerà nel caso il trasferimento.

Dateci Pjanic Il PSG, allora, pensa alla contromossa. Così il nome sul tavolo, messo dal ds Leonardo, sarebbe quello di Miralem Pjanic e forse anche di Mattia De Sciglio. Entrambi sono nomi graditi alla dirigenza che potrebbero così rinforzare il Paris in caso di riscatto e cessione di Icardi alla Juventus.