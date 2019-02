© foto di FOTO PHOTOVIEWS

Il presidente Steven Zhang e l’a.d. per la parte sportiva Beppe Marotta sono stati chiari nelle ultime settimane: l’Inter deve tornare a competere con le big, vincere un trofeo in questa stagione è importante. Il 14 comincia l’Europa League (a Vienna contro il Rapid) e sarà comunque fondamentale fare strada, ma è soprattutto il pass per la Champions 2019/2020 che potrebbe ancora garantire un futuro nerazzurro a Spalletti. Intanto però - sottolinea La Gazzetta dello Sport - quello che preoccupa di più la società è la crisi del gioco. Dopo il ko ai rigori con la Lazio, il confronto tra la dirigenza e il tecnico nerazzurro: niente ultimatum o roba del genere - si legge -. L’Inter ha deciso di proteggere allenatore e giocatori, convinta che ripartire sia possibile. Solo in caso di prolungamento della crisi con uscita dalla zona Champions, si penserebbe a cambiare panchina in corsa, con Antonio Conte che resta il pallino di Suning.