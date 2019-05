© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il futuro è adesso. È paradossalmente, nella settimana che accompagna alla partita più importante della stagione per l’Inter, ci potrebbe essere l’incontro che ne sancirà il futuro. L’accordo di massima con Antonio Conte c’è, la firma non ancora, e finché manca quella non c’è spazio per sicurezze di alcun genere. Detto questo, il tecnico salentino sta lavorando anima e idee, in attesa del corpo, per l’architettura della squadra che verrà, con valutazioni che potrebbero sconfinare anche nelle scelte di mercato. La suggestione Juventus resta sullo sfondo, perché una decisione i bianconeri non l’hanno ancora presa, e finché non ci sono firme c’è spazio per ogni genere di inserimento. Tuttavia l’universo interista sembra proiettato su questo genere di valutazione. Nel nome di Conte, in attesa di una firma, e in ossequio ad un accordo che non verrà inficiato dalla posizione in classifica dei nerazzurri. Ora, è tempo di stringere per evitare sorprese.