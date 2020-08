L'Inter è fortissima, ma anche il Siviglia non scherza: Lopetegui carica gli andalusi

"L'Inter è fortissima, da Champions League". Julen Lopetegui esalta i nerazzurri, per caricare i suoi calciatori. Il tecnico del Siviglia, alle prese con la grana Ocampos ("valutiamo, speriamo di averlo") parla così in conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League, in programma alle 21: "Dobbiamo cercare di fare quello che facciamo sempre, rimanere concentrati sulla difesa, sull'attacco ed essere capaci di leggere ogni momento del gioco". Quanto al confronto con Conte: "Sicuramente è italiano, ma è anche un grande allenatore. Ha un modo di giocare che è sempre riconoscibile, in tutte le squadre che ha giocato". Allena una squadra da Champions. Ma in fin dei conti, anche il Siviglia di Lopetegui non scherza. E sa come si vince l'Europa League.