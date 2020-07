L'Inter è già sotto dopo 100 secondi: Lazovic si beve Skriniar e insacca per l'1-0 Hellas

Dopo due minuti il Verona è già in vantaggio. Lazovic fugge sulla sinistra e ingaggia un duello con Skriniar: lo slovacco rimane impantanato sul dribbling dell'avversario, lasciandogli lo spazio per andare via. Da posizione defilata il serbo fredda Handanovic, forse posizionato non benissimo. L'Inter è già sotto