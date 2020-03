L’Inter e gli eSports, così nascono i nerazzurri in versione videogame

Davanti a una bolla dorata e gigantesca come quella dei videogame nel mondo, non si poteva rimanere impassibili. È business, signori. Un oceano di soldi che fa rumore ormai da tempo. Secondo gli ultimi dati tracciati a livello globale, stiamo parlando di un giro d’affari di oltre un miliardo di dollari. Parametrati all’Italia, che lo scorso 5 febbraio ha lanciato la sua “eSerie A Tim”, diventano circa 60 milioni di euro. E siamo solo all’inizio. Nel senso che il primo grande torneo italiano di eSports deve ancora prendere il via. La data di partenza era inizialmente fissata per il 23 marzo, con playoff a seguire il 4 e il 5 aprile e la finale fissata invece per il 2 giugno. Il coronavirus ovviamente potrebbe far slittare tutto ma, in ogni caso, la strada anche per l’Italia è ormai tracciata. Caccia dunque, per i club del nostro Paese, ai top team specializzati nei videogiochi (vietato ai minori di 16 anni) per imporsi subito nella competizione organizzato da Lega Serie A in collaborazione con i partner Infront e PG Esports, utilizzando PlayStation 4 come console esclusiva per le sfide.

L’Inter, spinta da Suning e in particolare dalla visione lungimirante del presidente Steven Zhang, ci ha messo un attimo per guardarsi attorno e trovare il suo nuovo compagno di viaggio. Si tratta di QLASH: team da 4,2 milioni di followers tandem e 17 titoli in bacheca, guidato dal tandem formato da Diego ‘Crazy_Fat_Gamer’ Campagnani (21 anni, tra i migliori in circolazione nei giochi a sfondo calcio) e Luigi “Kirito_Yuuki_00” Loffredo (parecchio più versatile e ipercompetitivo a livello mondiale). Come le reali squadre sportive, anche quelle del mondo eSports si allenano in centri specializzati e palestre create ad hoc. I nerazzurri non vorranno farsi trovare impreparati: come da DNA, la mentalità vincente dovrà passare anche attraverso joypad e console.