© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Analizzando il presente e il futuro di Luciano Spalletti all'Inter, Tuttosport sottolinea come il traguardo minimo ad oggi per il tecnico sia quello di finire fra i primi quattro in A, possibilmente almeno terzo per migliorare il piazzamento della scorsa stagione. Spalletti - si legge -, non è infatti ancora fuori dai giochi, anzi. Centrare la Champions gli darebbe l’opportunità di provare a onorare il contratto fino al 2021, non fosse altro perché esonerarlo a fine stagione significherebbe per l’Inter dovergli pagare 20 milioni. Le prossime settimane comunque saranno decisive, ma Conte rimane il primo nome sulla lista di Marotta nel caso si arrivi al cambio di allenatore.