L'Inter e i possibili cambi tattici con Allegri: Eriksen regista come Pjanic alla Juventus?

Col possibile arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina dell'Inter, il modulo di gioco dei nerazzurri potrebbe cambiare. Secondo la Gazzetta Allegri ripartirebbe dalla difesa a 3 per poi passare, eventualmente, a quella a 4 nel corso della stagione. Il Corriere dello Sport invece parla di un Allegri intenzionato, nel caso, a partire subito con la difesa a 4. In questo caso, spiega il quotidiano, Allegri potrebbe pensare anche ad un nuovo ruolo per Christian Eriksen: non più trequartista puro, bensì regista della squadra seguendo il percorso che fece ai tempi della Juventus Miralem Pjanic.