L'Inter e il futuro di Lautaro Martinez. Le tre certezze alla base di tutto

vedi letture

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport torna a parlare di uno dei nomi più chiacchierati del mercato, Lautaro Martinez. E in merito al futuro dell'attaccante argentino dell'Inter e ai possibili scenari, vengono sottolinea tre punti. Primo elemento: Steven Zhang vende i pezzi da novanta solo se lo chiedono; secondo: il Barcellona vuole fortissimamente Lautaro. Terzo: l’argentino crede nell’Inter e nel suo progetto di crescita, non ha mai mandato segnali di addio alla società ma la chiamata di re Messi potrebbe spingerlo comunque in Catalogna. Si parte da qui, con la clausola da 111 milioni (da far valere nel periodo 1-15 luglio, ma bisogna vedere che effetti potrebbe avere l’eventuale proroga della stagione ) che fa da stella polare a tutto l’intrigo: il Barça vuole inserire delle contropartite tecniche nella trattativa per abbassare la cifra da versare all’Inter; la dirigenza nerazzurra ragiona sul cash o su singoli giocatori, con il solito Vidal sempre in lizza e la fresca provocazione dello scambio con Griezmann.