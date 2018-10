L'Inter e il portiere del futuro: piace Lafont, ma convince Cragno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Porte girevoli in casa Inter, che valuta il futuro di Samir Handanovic. Due gli osservati speciali dei nerazzurri, scrive Tuttosport: piace Alban Lafont, francese della Fiorentina considerato però ancora troppo acerbo. Più pronto di lui, Alessio Cragno, 25enne del Cagliari, già da tempo nel mirino e il cui futuro potrebbe essere legato a quello di Padelli: se quest'ultimo dovesse rinnovare, Cragno potrebbe essere "bloccato" dall'Inter e rimanere un altro anno in Sardegna. Altrimenti, arrivare subito alla Pinetina e iniziare un anno di apprendistato alle spalle di Handanovic, come successo alla Juve con Buffon e Szczesny.