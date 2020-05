L'Inter e il terzo flirt con Cavani: il futuro del Matador dipende (anche) da Icardi

L’Inter e Edinson Cavani, terzo flirt nel giro di un anno. La Gazzetta dello Sport spiega come, dopo i tentativi dell’estate scorsa e di gennaio (quando il Matador sembrava vicinissimo all’Atletico Madrid), Ausilio e Marotta siano tornati con forza sull’attaccante in scadenza col PSG. Secondo le previsioni della rosea l’interesse per Cavani fa parte di un’operazione più ampia riguardante l’attacco nerazzurro, visto che in estate potrebbero servire almeno 3 nuovi giocatori nel reparto. Ma restando a Cavani, l’Inter per convincerlo dovrà mettere sul piatto almeno un biennale a cifre importanti, anche se non certo vicine a quei 12 milioni netti percepiti oggi dall’uruguayano. A prescindere dalla bontà dell’offerta nerazzurra, comunque, il futuro di Cavani dipenderà anche da quello di Mauro Icardi, visto che nella prossima rosa dei parigini ci sarà spazio per un solo centravanti.