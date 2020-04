L'Inter è in pole per Tonali: Conte può garantirgli un posto in una mediana tutta azzurra

vedi letture

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto su Sandro Tonali, regista del Brescia. E' uno dei migliori talenti del calcio che verrà e per lui Massimo Cellino, presidente delle Rondinelle, continua a non far sconti. 50 milioni di euro. Secondo il giornale in pole position c'è adesso l'Inter che non arriverà a quella cifra ma che ha Tonali come primo obiettivo. Potrebbe cedere o spostare Marcelo Brozovic come mezzala e mettere il bresciano in cabina di regia al fianco di Sensi e Barella. L'Inter, sul piatto, per convincere il giocatore, puà mettere un maggior minutaggio rispetto a quello che magari potrebbe garantirgli la Juventus. In corsa resta anche il Milan.