L'Inter e l'Europa League, non c'è solo il prestigio. 14 milioni di motivi per vincere

Per alzare un trofeo, ma non solo. Per l'Inter, la gara di Europa League contro il Ludogorets è anche una questione di vile denaro. La competizione non paga come la Champions - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ma qualcosa rende, non poco se si ha la costanza di arrivare in fondo. La vittoria finale frutterebbe 14 milioni di soli premi elargiti dall’Uefa, senza contare gli introiti da incassi e il market pool, la ridistribuzione dei diritti televisivi. Insomma, volare a Danzica, in Polonia, dove il 27 maggio si giocherà la finale, potrebbe dare una sistemata al bilancio.