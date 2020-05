L'Inter e l'obiettivo Tonali. Coppia d'assi con Vidal per un restyling della mediana da scudetto

Due strade per un unico obiettivo: fare grande l’Inter. Una serve come scorciatoia per avvicinarsi in fretta alla vetta e dare al gruppo personalità e cultura della vittoria. L’altra è invece l’investimento per la vita, il giocatore a cui legare l’immagine dei successi futuri esaltando il Made in Italy. L’Inter - sottolinea La Gazzetta dello Sport - vuole rifarsi il look in mediana e sta puntando con forza ad Arturo Vidal e - soprattutto - a Sandro Tonali. Quest'ultimo è una vecchia fiamma su cui ora l’Inter vuole puntare con decisione, anche perché la fila degli estimatori non finisce ai confini nazionali ma si estende in tutta Europa. In casa Inter sono tutti d’accordo: per età, maturità calcistica, duttilità, qualità e prospettiva, il centrocampista del Brescia è un profilo top da non farsi scappare. E poi c’è il solito Vidal: Conte continuerà a spingere per poterlo riallenare finché ne avrà la possibilità: a gennaio l’Inter ha fatto un tentativo ma i tempi non erano ancora maturi. Ora le cose sono diverse: il ciclo di Vidal al Barcellona è finito e la sua posizione contrattuale (scadenza 2021) rende il costo del cartellino più accessibile. Anche per questo Marotta e Ausilio non hanno intenzione di inserire il cileno tra le possibili contropartite dell’affare Lautaro.