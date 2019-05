L'Inter e la conferma di Spalletti. Legata ai conti, a Conte, ad Allegri

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

La conferma di Luciano Spalletti all'Inter è più vicina per una lunga serie di motivi. Perché, prima di tutto, il terzo posto s'avvicina. Perché la Champions sarebbe nuovamente conquistata, perché l'Inter è tornata ancora nell'Europa che conta. Sembra facile ma ha ragione Massimiliano Allegri quando dice che le stagioni sono lunghe, difficili e vanno conquistate. L'Inter ha vissuto un'annata di casi, spesso di caso, certamente d'affanni, di alti e di bassi. Spalletti si è adirato, ha attaccato, ha difeso, si è scontrato, ha rotto, ha ricucito, ha rilanciato. Ha avuto e non ha avuto Mauro Icardi, non lo avrà per il futuro e questo è certo, a Milano l'uno o l'altro. Sembra il primo, il toscano, certezza di Certaldo.

Questione di conti La conferma di Luciano Spalletti all'Inter è legata anche a ventotto milioni di dubbi da parte della società. Che sarebbero i soldi che, in caso di prossime stagioni da spettatori, i nerazzurri dovrebbero versare al disoccupato di lusso e al suo staff per la rescissione. Una cifra che cozza con l'austerity vissuta in questi anni causa fair play finanziario, un costo che l'Inter non vuole caricarsi. Soprattutto in caso di Champions.

Questione di Conte. E di Allegri La Champions, i conti. Poi Antonio Conte, Massimiliano Allegri. Che sono i sogni della proprietà, di Giuseppe Marotta, di Piero Ausilio. Il primo pare andare verso la Roma ma aspettare la Juventus, il secondo la Juve la incontrerà ma è tutto da capire cosa farà nel caso in cui dovesse separarsi. Sicché, contando i se, i ma, i forse e i chissà, giusto ripartire dalle certezze. Di Certaldo. Da Luciano Spalletti.