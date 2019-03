© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella prossima finestra di calciomercato, l'Inter dovrà acquistare tenendo conto anche del fatto che nella lista UEFA dovranno essere presenti quattro calciatori cresciuti nel settore giovanile del club.

In questo senso, scrive il 'Corriere dello Sport', difficilmente si riporteranno alla casa base giovani come Pinamonti o Radu col rischio di farli giocare molto poco e quindi arrestare il processo di cresciuta. Più probabile si punti su giocatori più pronti, e in questo senso tre sono i nomi forti: Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina, Daniel Bessa e Mario Balotelli, attaccante che in estate sarà libero da vincoli contrattuali.