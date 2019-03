L'Inter e le alternative contate: Spalletti può lanciare Merola

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Inter, nei giorni precedenti la sfida contro l’Eintracht, ha lavorato anche in ottica supplementari e, soprattutto, calci di rigore. Perché per Spalletti la gara di stasera sarà simile a quella dell’andata. A prescindere dalla durata lo stesso tecnico ha fatto intendere che a match in corso delle sostituzioni saranno necessarie, vuoi per l’intensità della gara, vuoi per la scarsa condizione di qualcuno. Su tutti, Keita Balde. L’ex Monaco non tocca il campo dallo scorso 29 dicembre e difficilmente avrà nelle gambe più di un tempo a buon livello.

E così giusto dare uno sguardo alla panchina: Sebastiano Esposito è un 2002 di cui si parla un gran bene, ma forse è ancora presto. Chi ha buone chance di esordire, invece, è il classe 2000 Davide Merola. Negli ultimi mesi Spalletti ha valutato con sempre maggiore attenzione l’attaccante di Madonna, un mancino tutto tecnica e velocità che solo fra Primavera e Under 17 ha segnato 54 gol in 94 presenze. E, caratteristica di non poco conto, è abituato a ‘spaccare’ le partite nei minuti finali. In stagione, solo per ricordarne alcune, ha risolto le sfide con Milan, Empoli e Tottenham in Youth League. Un talentino su cui a gennaio si era mossa con decisione la Samp, ma che l’Inter ha scelto di trattenere e far crescere. Fino, molto probabilmente, all’esordio con la maglia nerazzurra di questa sera in campo europeo.