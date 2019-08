© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Non era lento? No, evidentemente no. Romelu Lukaku si prende l’Inter e lascia il segno nel suo esordio ufficiale con la sua nuova maglia e dimostra in 90 minuti gran parte dei motivi che hanno spinto Antonio Conte a richiederne l’acquisto con tanta forza e perseveranza in estate. L’attaccante belga canta e porta la croce, ma soprattutto dilania la difesa avversaria con accelerazioni potenti e ficcanti che in molti avevano frettolosamente bollato come al di fuori della portata del suo repertorio. Invece, a dispetto della stazza, l’attaccante belga si è calato in tutto e per tutto nelle caratteristiche che la sua nuova squadra aspira a fare proprie. Un dinamismo fuori dal comune ed un cambio di passo che ha segnato la differenza rispetto agli avversari. Strapotenza da confermare nell’ambito di una stagione che sarà certamente molto complicata, ma che regala un buon auspicio per una proprietà che crede negli uomini che ha posto al comando delle operazioni al punto da affidarvi le decisioni per gli investimenti di un nuovo corso che in casa Inter si augurano possa essere prodigo di successi e di serate come quella di ieri.