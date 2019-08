L'Inter e Sanchez: le ragioni di una scelta "ideale"

Una ventata di entusiasmo in più, in un ambiente che sta vivendo in una bolla magica questo avvio di stagione. Alexis Sanchez ha raggiunto Milano ed è diventato un nuovo giocatore dell’Inter, oltre che una freccia potenzialmente dilaniante in più per l’arco di Antonio Conte. Un fuoriclasse da ricostruire, sia fisicamente che moralmente dopo la nefasta esperienza al Manchester United, regalato per una stagione con tanto di incentivo all’esodo da parte dei Red Devils e pronto a prendersi le sue rivincite con la maglia nerazzurra addosso. Il cileno ritroverà l’ex compagno ed amico fraterno Romelu Lukaku, uno degli sponsor più importanti per la finalizzazione felice dell’affare. La sfida è di quelle complicate: pungolare l’orgoglio del campione per restituirlo al grandissimo calcio da protagonista. Missione abbordabile per uno come Conte che fa dell’aspetto psicologico una delle basi fondanti nella costruzione della sua empatia con il gruppo che guida. Anche l’habitat tattico sembra vicino ad essere ideale per l’attaccante cileno, che proprio all’interno delle dinamiche di un 3-5-2 che gli affidasse imprevedibilità ed accelerazioni aveva dato il meglio di sé ai tempi di Udine. Insomma le condizioni per avere regalato un nuovo fuoriclasse al nostro campionato ci sono, a Conte e a Sanchez il compito di portare a termine la missione nella maniera più felice possibile.