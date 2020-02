© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

I cambi di Conte rivitalizzano l’Inter, che nel giro di pochissimi minuti raddoppia, portandosi sul 2-0 ai danni dell’Udinese. La firma? Ancora di Romelu Lukaku, che su calcio di rigore batte Juan Musso. Penalty assegnato dal direttore di gara Di Bello per una grande azione di Alexis Sanchez: un rimpallo lancia il cileno, che salta Musso e viene steso dal portiere avversario. Rigore inevitabile, giallo per l’estremo difensore, dal dischetto va il centravanti belga, che con un sinistro rasoterra spiazza Musso. Udinese-Inter 0-2, doppietta di Lukaku, al sedicesimo gol in questo campionato.