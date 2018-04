L'Inter fa gli auguri a Zenga: "Celebriamo il nostro supereroe preferito"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oggi Walter Zenga compie 58 anni e l'Inter, la squadra in cui l'Uomo Ragno si è affermato, ha voluto fargli gli auguri attraverso i profili social. "Oggi celebriamo il nostro supereroe preferito. Buon compleanno Walter Zenga!". Un pensiero sicuramente gradito all'allenatore milanese, che non ha mai nascosto il sogno di guidare i nerazzurri in futuro.