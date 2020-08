L'Inter fa muro per Lautaro? Barcellona, contatti con Dembele: piace a Koeman

Cambia l'obiettivo per l'attacco del Barcellona, alla caccia dell'erede di Luis Suarez. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club blaugrana ha infatti avuto contatti con Moussa Dembele, tramite il vice di Koeman, Henrik Larsson. Lo stesso allenatore olandese ha dato il suo benestare all'arrivo dell'attaccante e se la trattativa dovesse concretizzarsi sarebbe poi difficile per i catalani tornare alla carica per Lautaro Martinez, per la gioia di Conte e dei tifosi nerazzurri.