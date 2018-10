L'Inter fa sul serio per Exequiel Palacios: emissari in Argentina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Exequiel Palacios continua a far gola anche all'Inter. Secondo quanto riferisce TyC Sports, infatti, il club nerazzurro manderà degli emissari in Sudamerica per monitorare da vicino il talentuoso classe '98 del River Plate nel match contro il Gremio, gara valida per le semifinali di Copa Libertadores. Il centrocampista ha una clausola rescissoria di 15 milioni di euro, anche se il presidente dei Millonarios Rodolfo D'Onofrio negozia già per raddoppiare la cifra.