L'Inter fa sul serio per Milik. Nell'affare col Napoli può entrare anche il riscatto di Politano

L'Inter fa sul serio per Arek Milik in vista di gennaio. La società nerazzurra - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ci prova e potrebbe tentare di convincere De Laurentiis alla cessione anticipata in due modi: uno scambio con Vecino - che piace a Gattuso e garantirebbe una vera alternativa per muscoli e centimetri a Bakayoko nella mediana azzurra, ma attualmente ancora fermo ai box per infortunio - oppure con un ulteriore sconto sui 18 milioni che il Napoli chiede per il polacco. Tra i due club, poi, c’è “relativamente” in ballo il riscatto di Politano, arrivato a Napoli lo scorso gennaio in prestito con obbligo di riscatto a partire dal 2021.