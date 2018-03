L'Inter ferma ancora il Napoli: a San Siro è 0-0, Juve nuova capolista

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

A San Siro come al San Paolo: l'Inter ferma il Napoli sullo 0-0 e fa felice la Juventus. Dopo la sconfitta rimediata contro la Roma, la squadra di Sarri non è riuscita a trovare una reazione importante in una gara molto tattica e poco spettacolare mentre l'Inter si prende un punto importante. Con questo pareggio però il Napoli perde il primato e resta secondo a -1 dalla Juventus che ha anche una partita in meno, mentre l'Inter sale a 52 punti ma non approfitta del pareggio della Lazio.