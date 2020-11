L'Inter ferma i rinnovi, ma non quello di Bastoni: stipendio raddoppiato per il difensore

Sebbene l'Inter, secondo il Corriere dello Sport, abbia deciso di mettere in ghiaccio quasi tutti i discorsi per i prolungamenti dei propri tesserati, Marotta e Ausilio starebbero continuando a lavorare sottotraccia con i procuratori con i quali i discorsi sono avviati da parecchio tempo. È il caso ad esempio di Bastoni, che attualmente percepisce meno di un milione di euro a stagione, in virtù del contratto firmato nel 2018 e valido fino al 2023. Con il suo agente, Tullio Tinti, c'è stato un incontro, e l'obiettivo è raggiungere un accordo per il rinnovo fino al 2025, con stipendio raddoppiato. È possibile che questa sia l'unica operazione che verrà chiusa prima della prossima primavera.