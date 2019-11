L'Inter frenata dai suoi limiti. Col BVB è mancata la reazione

Fonte: dall'inviato al Signal Iduna Park, Dortmund

© foto di www.imagephotoagency.it

Un’ottima Inter nel primo tempo. Un’Inter completamente irriconoscibile nella ripresa. La trasferta di Dortmund poteva finire in trionfo, invece fa tornare a casa i nerazzurri con le ossa rotte, qualche preoccupazione in ottica girone di Champions e alcune convinzioni forse venute meno.

A sorprendere, più che il doppio vantaggio del primo tempo, è la mancata reazione nella ripresa. Non perché il Borussia Dortmund non possa fare 3 gol in 45 minuti in casa, sospinto da un pubblico davvero spettacolare. Bensì perché dall’Inter, da questa Inter, dall’Inter di Antonio Conte, ci si aspettava un qualche tipo di reazione piuttosto che l’encefalogramma quasi piatto del secondo tempo. Una squadra smontata e privata delle proprie certezze minuto dopo minuto e mai realmente in grado di rialzarsi e tornare in partita. Dietro possono esserci tante cose: la stanchezza fisica, soprattutto. Il gioco di Conte è estremamente dispendioso e dopo tante partite ravvicinate i problemi possono iniziare ad arrivare. Ma anche e soprattutto mentale: perché probabilmente l’Inter è più avanti rispetto al previsto nel percorso di crescita indicato da Conte e questo balzo in avanti in qualche modo lo si paga.

Specialmente se come ha detto il tecnico nerazzurro, o almeno lasciato intendere, la rosa è troppo corta nelle sue alternative ai titolari per pensare di andare a competere fino in fondo per tutti gli obiettivi. E stasera, questi limiti, si sono visti tutti sul capo del Signal Iduna Park.