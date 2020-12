L'Inter gioca, il Cagliari segna con Sottil: alla Sardegna Arena rossoblu avanti 1-0 all'intervallo

Si è concluso il primo tempo alla Sardegna Arena con il Cagliari in vantaggio 1-0 sull'Inter. Partono forte i rossoblu con Pavoletti che riceve sul lato destro dell’area e calcia in porta ma De Vrij si oppone e devia il pallone in calcio d’angolo. Sull’azione da corner, l’Inter però parte in contropiede con Lukaku che riceve un’invenzione di Eriksen ma la sua conclusone viene respinta da Cragno. Sulla ribattuta l’ex Tottenham calcia a botta sicura trovando la grandissima risposta dell’estremo difensore del Cagliari. Al 13’ ancora Cragno sale in cattedra: il portiere rossoblu è abile a respingere una conclusione rasoterra da parte di Lukaku salvando ancora i suoi. Pochi istanti più tardi Sanchez riceve un cross dalla destra di Darmian e colpisce di testa ma ancora una volta Cragno salva tutto con un intervento di piede.

L’Inter gioca, il Cagliari segna - Al 25’ Sanchez si volta in un fazzoletto e prova la conclusione di prima intenzione ma ancora Cragno si supera respingendo la sfera. La squadra di Antonio Conte è assoluta padrona del campo e alla mezzora Barella effettua un cross morbido dal lato destro dell’area per Lukaku che spinge però Cragno, c’è il fischio da parte di Pasqua. Al 36’ Darmian crossa verso il centro dell’area dove pesca Barella: il centrocampista prova una girata volante, andando vicino al gol dell’ex. Alla prima occasione i padroni di casa passano in vantaggio con Sottil che calcia in porta all’interno dell’area. Il pallone si impenna in seguito ad una respinta di De Vrij ma lo stesso attaccante ritorna sul pallone e calcia al volo mettendo alla spale di Handanovic. Il Cagliari, forte del vantaggio sfiora il raddoppio sul finire di tempo con Pavoletti che in spaccata nell’area piccola mette di poco sul fondo.

